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Олич войдет в тренерский штаб сборной Хорватии на время чемпионаты Европы

10:21
Ивица Олич. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ивица Олич. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер ЦСКА Ивица Олич войдет в тренерский штаб сборной Хорватии во время чемпионата Европы. Руководство армейцев пошло на встречу специалисту, который сам этого хотел, сообщает РИА Новости 18 мая.

Ранее, 17 мая главный тренер сборной Хорватии Златко Далич заявил, что хотел бы видеть Олича в тренерском штабе национальной команды во время Евро-2020.

В марте Олич возглавил ЦСКА. Тогда Хорватский футбольный союз (HNS) объявил, что специалист покидает тренерский штаб сборной Хорватии.

Сборная Хорватии на групповом этапе чемпионата Европы сыграет с командами Англии, Шотландии и Чехии.

Дополнительная информация:

https://euro2020.ria.ru/20210518/olich-1732752290.html

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