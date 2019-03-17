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Ужасающая статистика: сколько не забивает Дзюба

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после матча 20-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:1) продлил безголевую серию в официальных матчах.

После гола в ворота "Бордо" в Лиге Европы 25 октября прошлого года форвард сборной России не может отличиться в 14 встречах кряду. Его сухая серия составляет уже 1176 минут. Кроме того, Дзюба не смог отметиться результативными действиями в четвертом подряд матче против "Спартака". Тогда как в первых четырех встречах он огорчил родной клуб четырежды, сделав еще и голевую передачу. (Кирилл Бурдаков)

Матчи Дзюбы против "Спартака"

Дата

Клубы

Счет

Минуты

Действия

"СЭ"

 

26.09.2015

Зенит

Открытие Арена

2:2

90

Гол

6,5

16.04.2016

Зенит

Петровский

5:2

90

Гол, гол.передача

6,5

02.10.2016

Зенит

Петровский

4:2

90

Гол, жк

7,0

16.04.2017

Зенит

Открытие Арена

1:2

90

Гол

6,5

06.08.2017

Зенит

Санкт-Петербург

5:1

3 (в)

-

б/о

27.11.2017

Зенит

Открытие Арена

1:3

25 (в)

-

5,0

02.09.2018

Зенит

Санкт-Петербург

0:0

90

-

6,5

17.03.2019

Зенит

Открытие Арена

1:1

90

-

6,0
Спартак – Зенит

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