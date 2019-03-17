Ужасающая статистика: сколько не забивает Дзюба

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после матча 20-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:1) продлил безголевую серию в официальных матчах.

После гола в ворота "Бордо" в Лиге Европы 25 октября прошлого года форвард сборной России не может отличиться в 14 встречах кряду. Его сухая серия составляет уже 1176 минут. Кроме того, Дзюба не смог отметиться результативными действиями в четвертом подряд матче против "Спартака". Тогда как в первых четырех встречах он огорчил родной клуб четырежды, сделав еще и голевую передачу. (Кирилл Бурдаков)

Матчи Дзюбы против "Спартака"

Дата Клубы Счет Минуты Действия "СЭ" 26.09.2015 Зенит Открытие Арена 2:2 90 Гол 6,5 16.04.2016 Зенит Петровский 5:2 90 Гол, гол.передача 6,5 02.10.2016 Зенит Петровский 4:2 90 Гол, жк 7,0 16.04.2017 Зенит Открытие Арена 1:2 90 Гол 6,5 06.08.2017 Зенит Санкт-Петербург 5:1 3 (в) - б/о 27.11.2017 Зенит Открытие Арена 1:3 25 (в) - 5,0 02.09.2018 Зенит Санкт-Петербург 0:0 90 - 6,5 17.03.2019 Зенит Открытие Арена 1:1 90 - 6,0

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