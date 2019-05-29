Ужас дня. Нога защитника "Урала" Страндберга после операции

Защитник "Урала" Стефан Страндберг перенес операцию на ноге. В частности, норвежцу зашили пятку.

В @rfpl игроки себя не жалеют, бьются до конца 👏💪



Здоровья Стефан Страннберг. pic.twitter.com/YKo8W9GEch — RuFootball (@rufootballru) 29 мая 2019 г.

В минувшем сезоне Страндберг провел 19 матчей за "Урал". Екатеринбуржцы заняли 10-е место в премьер-лиге и дошли до финала Олимп-Кубка России, где проиграли "Локомотиву" (0:1).

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