«Сочи» прервал серию из шести поражений подряд в РПЛ, разгромив «Урал»
«Сочи» на выезде победил «Урал» в матче 12-го тура чемпионата России — 4:1. Встреча прошла на «Екатеринбург Арене».
Счет в игре открыл полузащитник сочинцев Кирилл Кравцов на 15-й минуте. Через две минуты вингер Никита Бурмистров удвоил преимущество «Сочи».
На 34-й минуте полузащитник гостей Мартин Крамарич забил третий гол команды. На 38-й минуте футболист «Урала» Андрей Егорычев отыграл один мяч.
Во втором тайме единственный гол забил форвард «Сочи» Иван Игнатьев на 88-й минуте. Он реализовал пенальти, который был назначен после того, как полузащитник «Урала» Тимур Аюпов задел Мигеля Силвейру по лицу.
«Сочи» прервал серию из шести поражений подряд в РПЛ. Последний раз команда одерживала победу 19 августа в 5-м туре против «Ростова» (4:0). «Сочи» набрал 9 очков и занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице.
«Урал» не может одержать победу в чемпионате России на протяжении семи матчей (4 поражения и 3 ничьи). Команда находится на девятой строчке с 16 очками.
В 13-м туре РПЛ «Сочи» 29 октября сыграет на выезде с «Пари НН», а «Урал» в этот же день встретится с «Динамо».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
4
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
5
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
6
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
7
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|
8
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|
9
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
10
|Рубин
|12
|3
|4
|5
|11-20
|13
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
13
|Балтика
|12
|3
|2
|7
|12-18
|11
|
14
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
15
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|1 : 2
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|0 : 0
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|0 : 0
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|2 : 2
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|1 : 4
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1