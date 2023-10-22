«Урал» — «Сочи»: Игнатьев забил с пенальти

Форвард «Сочи» Иван Игнатьев отметился голом в матче 12-го тура РПЛ с «Уралом» — 4:1.

На 88-й минуте футболист реализовал пенальти, забив 4-й гол гостей. Это первый забитый мяч нападающего в этом сезоне РПЛ.