"Урал" предложит Погребняку новый контракт

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал "СЭ", что форвард Павел Погребняк, скорее всего, останется в команде в следующем сезоне. 35-летний футболист провел за клуб из Екатеринбурга 11 матчей в премьер-лиге и забил три гола.
- Погребняк остается в "Урале"?
- Мы приняли по нему решение. Хотим, чтобы Паша продолжил играть за нас. Он нам помог, особенно весной. Намерены продлить с ним контракт.
- На один сезон?
- В таком возрасте долгосрочных соглашений уже не заключают. Конечно, на сезон. Да он и сам это понимает.
- Погребняк готов переподписать соглашение?
- Да, он готов. Остались детали.
- Эль-Кабира продолжают отправлять то в "Динамо", то в "Зенит"?
- Да пока никаких новостей. Это просто где-то говорят на стороне. Может, цену ему набивают? Но к нам никто не обращался. Пока Эль-Кабир никуда не уходит. Это наш футболист, у него еще два года контракта. Если поступят предложения, вы сразу узнаете.
- Какова ситуация с Бикфалви? У него же еще год контракта?
- Эрик с нами. А как иначе? Мы даже и не рассматривали вариант, при котором он уйдет.
- Панюкова выкупите у "Зенита"?
- Ведем переговоры. Хотим выкупить. (Виталий Айрапетов)
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