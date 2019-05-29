"Урал" предложит Погребняку новый контракт

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал "СЭ", что форвард Павел Погребняк, скорее всего, останется в команде в следующем сезоне. 35-летний футболист провел за клуб из Екатеринбурга 11 матчей в премьер-лиге и забил три гола.

- Погребняк остается в "Урале"?

- Мы приняли по нему решение. Хотим, чтобы Паша продолжил играть за нас. Он нам помог, особенно весной. Намерены продлить с ним контракт.

- На один сезон?

- В таком возрасте долгосрочных соглашений уже не заключают. Конечно, на сезон. Да он и сам это понимает.

- Погребняк готов переподписать соглашение?

- Да, он готов. Остались детали.

- Эль-Кабира продолжают отправлять то в "Динамо", то в "Зенит"?

- Да пока никаких новостей. Это просто где-то говорят на стороне. Может, цену ему набивают? Но к нам никто не обращался. Пока Эль-Кабир никуда не уходит. Это наш футболист, у него еще два года контракта. Если поступят предложения, вы сразу узнаете.

- Какова ситуация с Бикфалви? У него же еще год контракта?

- Эрик с нами. А как иначе? Мы даже и не рассматривали вариант, при котором он уйдет.

- Панюкова выкупите у "Зенита"?

- Ведем переговоры. Хотим выкупить. (Виталий Айрапетов)

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