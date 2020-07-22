РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Урал» — «Локомотив»: за что удален Антон Миранчук?

21:04
«Урал» — «Локо». «Урал» — «Локо». «Урал» — «Локо». «Урал» — «Локо». «Урал» — «Локо». «Урал» — «Локо».
«Урал» — «Локо».
Теги:

На 90+1-й минуте матча 30-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Локомотив» (0:1) арбитр Станислав Васильев вынес второе предупреждение Антону Миранчуку и удалил его с поля.

"Урал" - "Локо".
«Урал» — «Локо».

На мой взгляд, решение считать действия железнодорожника симуляцией ошибочное.

"Урал" - "Локо".
«Урал» — «Локо».
"Урал" - "Локо".
«Урал» — «Локо».

Петрус Бумаль подтолкнул рукой игрока гостей. (Александр Бобров)

"Урал" - "Локо".
«Урал» — «Локо».
"Урал" - "Локо".
«Урал» — «Локо».
Урал — Локомотив

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: проект расширения лиги




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир