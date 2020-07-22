«Урал» — «Локомотив»: за что удален Антон Миранчук?
21:04
На 90+1-й минуте матча 30-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Локомотив» (0:1) арбитр Станислав Васильев вынес второе предупреждение Антону Миранчуку и удалил его с поля.
«Урал» — «Локо».
На мой взгляд, решение считать действия железнодорожника симуляцией ошибочное.
«Урал» — «Локо».
«Урал» — «Локо».
Петрус Бумаль подтолкнул рукой игрока гостей. (Александр Бобров)
«Урал» — «Локо».
«Урал» — «Локо».
Материалы сюжета: РПЛ: проект расширения лиги
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