На 90+1-й минуте матча 30-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Локомотив» (0:1) арбитр Станислав Васильев вынес второе предупреждение Антону Миранчуку и удалил его с поля.

«Урал» — «Локо».

На мой взгляд, решение считать действия железнодорожника симуляцией ошибочное.

«Урал» — «Локо».

«Урал» — «Локо».

Петрус Бумаль подтолкнул рукой игрока гостей. (Александр Бобров)

«Урал» — «Локо».