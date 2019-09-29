«Урал» — ЦСКА: Магнуссон открыл счет в матче
11:49
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон открыл счет в матче 11-го тура российской премьер-лиги с «Уралом».
На 17-й минуте встречи он переиграл Владимира Ильина и отправил мяч мимо голкипера соперника Олега Баклова.
? Второй гол Хёрдура Магнуссона в этом сезоне РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 29, 2019
? #УралЦСКА на #МАТЧПРЕМЬЕР
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