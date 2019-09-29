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«Урал» — ЦСКА: Магнуссон открыл счет в матче

11:49
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Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон открыл счет в матче 11-го тура российской премьер-лиги с «Уралом».

На 17-й минуте встречи он переиграл Владимира Ильина и отправил мяч мимо голкипера соперника Олега Баклова.

Урал — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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