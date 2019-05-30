"Уфа" - "Томь": хозяева удвоили преимущество благодаря автоголу

"Уфа" удвоила преимущество в первом стыковом матче за место в премьер-лиге против "Томи". На 81-й минуте гол в свои ворота забил защитник Исмаил Эдиев.
📹 Исмаил Эдиев неудачно срезал мяч в свои ворота после розыгрыша углового хозяев.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 30 мая 2019 г.
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📺 #УфаТомь на #МАТЧПРЕМЬЕР
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