18:38 | Футбол — РПЛ

"Уфа" - "Томь": хозяева удвоили преимущество благодаря автоголу

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"Уфа" удвоила преимущество в первом стыковом матче за место в премьер-лиге против "Томи". На 81-й минуте гол в свои ворота забил защитник Исмаил Эдиев.

 

Уфа - Томь

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