«Уфа» — «Локомотив»: стартовые составы
12:42
Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Локомотива» на матч 15-го тура чемпионата России.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Неделчару, Кротов, Алиев, Фомин, Голубев, Тилль, Бизяк.
Запасные: Шафинский, Никитин, Терентьев, Табидзе, Йокич, Емельянов, Фольмер, Козлов, Вомбергар.
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Хеведс, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Эдер.
Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Лысов, Коломейцев, Рыбчинский, Дорофеев, Тугарев, Магкеев.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи
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