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«Уфа» — «Локомотив»: стартовые составы

12:42
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Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Локомотива» на матч 15-го тура чемпионата России.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Неделчару, Кротов, Алиев, Фомин, Голубев, Тилль, Бизяк.

Запасные: Шафинский, Никитин, Терентьев, Табидзе, Йокич, Емельянов, Фольмер, Козлов, Вомбергар.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Хеведс, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Лысов, Коломейцев, Рыбчинский, Дорофеев, Тугарев, Магкеев.

Уфа — Локомотив

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