«Уфа» — «Локомотив»: Бизяк с пенальти сравнял счет в матче
15:30
«Уфа» сравняла счет в матче 15-го тура российской премьер-лиги против «Локомотива».
На 71-й минуте встречи Бенедикт Хеведес отбил прострел прямо на соперника, после чего Гжегож Крыховяк сфолил. Ловро Бизяк уверенно переиграл Гильерме с пенальти.
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