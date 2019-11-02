«Уфа» сравняла счет в матче 15-го тура российской премьер-лиги против «Локомотива».

На 71-й минуте встречи Бенедикт Хеведес отбил прострел прямо на соперника, после чего Гжегож Крыховяк сфолил. Ловро Бизяк уверенно переиграл Гильерме с пенальти.

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр