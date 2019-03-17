"Уфа" - "Ахмат": Тилль, Сысуев и Бизяк в стартовом составе

Стали известны стартовые составы команд на матч 20-го тура чемпионата России "Уфа" - "Ахмат".
"Уфа": Беленов, Аликин, Йокич, Живоглядов, Неделчару, Карп, Кротов, Тилль, Бизяк, Ванек, Сысуев.
"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Родолфо, Швец, Раванелли, Исмаэл Силва, Шиманьски, Балай.
Матч начнется в 14.00 по московскому времени.
🔥 "Уфа" и "Ахмат" ещё не играли вничью в рамках РПЛ.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 17 марта 2019 г.
⚽ Продолжат ли команды свою бескомпромиссную серию?
📺 Смотрите #УфаАхмат в прямом эфире на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSL pic.twitter.com/ZUFnlSPpbF
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