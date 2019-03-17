13:04 | Футбол — РПЛ

"Уфа" - "Ахмат": Тилль, Сысуев и Бизяк в стартовом составе

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Стали известны стартовые составы команд на матч 20-го тура чемпионата России "Уфа" - "Ахмат".

"Уфа": Беленов, Аликин, Йокич, Живоглядов, Неделчару, Карп, Кротов, Тилль, Бизяк, Ванек, Сысуев.

"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Родолфо, Швец, Раванелли, Исмаэл Силва, Шиманьски, Балай.

Матч начнется в 14.00 по московскому времени.

 

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.

Уфа - Ахмат

 

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