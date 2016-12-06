Удаление Каряки рассмотрит КДК

На заседании КДК РФС, которое состоится в среду в Доме футбола, будет рассмотрено удаление тренера "Амкара" Андрея Каряки. Также комитет может наказать наставника "Крыльев Советов" Вадима Скрипченко.

– КДК РФС рассмотрит удаление из технической зоны тренера "Амкара" Андрея Каряки, – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц. – Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко во время матча с "Краснодаром" выходил за пределы технической зоны.

Матч "Арсенал" - "Анжи". На поле появились посторонние лица – болельщики тульской команды. Поклонники махачкалинцев использовали и бросали пиротехнику. (Сергей АСТАХОВ)