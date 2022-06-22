В «Баварии» отреагировали на шутку «Спартака» про трансфер Мане
Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич отреагировал на шутку «Спартака» в адрес мюнхенского клуба.
Во время переговоров «Баварии» и «Ливерпуля» по трансферу Садио Мане сообщалось, что мюнхенский клуб предлагал англичанам бонусы за три подряд «Золотых мяча» сенегальца и три победы в Лиге чемпионов.
Англоязычный Twitter-аккаунт «Спартака» опубликовал шуточное предложение «Баварии» о трансфере форварда московской команды Александра Соболева. Московский клуб сообщил, что мюнхенцы готовы заплатить за Соболева 1 тысячу евро, а также доплатить 10 миллионов евро бонусами, если мюнхенцы выиграют Евровидение.
«Давайте скажем так: «Ливерпуль» эти условия принял. Значит, не такие уж они и абсурдные», — приводит слова Салихамиджича Bayern & Germany.
22 июня «Бавария» подтвердила переход Мане. Соглашение с 30-летним сенегальцем рассчитано до 30 июня 2025 года.
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