Transfermarkt: «Сандерленд» заплатит «Зениту» за аренду Изидора 750 тысяч евро

Стоимость аренды форварда «Зенита» Вильсона Изидора «Сандерлендом» составит 750 тысяч евро, сообщает портал Transfermarkt.

Ранее петербургский клуб сообщил о том, что 23-летний француз арендован командой из чемпионшипа до конца сезона-2024/25 с обязательным правом выкупа.

Изидор перешел в «Зенит» в сентябре 2023 года. За это время он сыграл 26 матчей и забил 4 гола. Стоимость игрока по мнению Transfermarkt составляет 4 миллиона евро.