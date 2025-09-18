Спортивный директор «Балтики»: «Из «Спартака» по Талалаеву никто не обращался»

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Спартака» к главному тренеру калининградской команды Андрею Талалаеву в летнее трансферное окно.

«По Талалаеву из «Спартака» ко мне никто не обращался», — сказал Маргарян «СЭ».