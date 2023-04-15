«Торпедо» — «Спартак»: игрок гостей Бальде не забил пенальти
Нападающий «Спартака» Кейта Бальде не реализовал пенальти в матче 23-го тура РПЛ с «Торпедо» — 0:0.
Он попал в перекладину.
После подачи с углового Дуарте сыграл головой в мяч, который отскочил в локоть полузащитнику «Торпедо» Равилю Нетфуллину. ВАР начал проверку эпизода, затем к монитору пошел главный арбитр встречи Павел Шадыханов, который принял решение назначить пенальти в ворота «Торпедо».
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Динамо – Пари НН
|3 : 1
|15.04
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|
Сочи – Краснодар
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|
Урал – ЦСКА
|1 : 2
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|
Торпедо – Спартак
|- : -
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
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|
Факел – Ахмат
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|16.04
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