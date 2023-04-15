«Торпедо» — «Спартак»: игрок гостей Бальде не забил пенальти

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде не реализовал пенальти в матче 23-го тура РПЛ с «Торпедо» — 0:0.

Он попал в перекладину.

После подачи с углового Дуарте сыграл головой в мяч, который отскочил в локоть полузащитнику «Торпедо» Равилю Нетфуллину. ВАР начал проверку эпизода, затем к монитору пошел главный арбитр встречи Павел Шадыханов, который принял решение назначить пенальти в ворота «Торпедо».