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Тимур Арсланбеков: «По меркам чемпионата России Карасев — топ-арбитр»

15:07
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Известный в прошлом арбитр, а ныне спортивный директор «Нефтехимика» Тимур Арсланбеков в большом интервью «СЭ» отметил, что «Спартак» — ЦСКА стал одним из лучших матчей в карьере Сергея Карасева.

— Сергей Карасев в дерби «Спартак» — ЦСКА отработал безупречно.

— Это один из его лучших матчей в карьере. Ему даже ВАР не понадобился.

— Удивительно.

— Почему? По меркам чемпионата России Карасев — топ-арбитр. Статусные матчи в 99 случаях из 100 судит блистательно. Правда, иногда и у него случаются сбои.

— Как в матче «Оренбург» — «Зенит»?

— Вот-вот. Накануне чемпионата каждый клуб получает рекомендации, как будут трактоваться нарушения. К этому прилагается диск с нарезкой моментов. Например, теперь любая игра рукой в нападении, даже неумышленная, расценивается как фол. Но в Оренбурге Карасев дважды принимал решения, которые шли в разрез с тем, что было показано командам в межсезонье. (Александр Кружков)

Полностью интервью Арсланбекова здесь

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи




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