Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:17

Тихонов считает, что у «Рубина» есть шансы не проиграть ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче 12-го тура РПЛ между «Рубином» и ЦСКА.

«В этом сезоне армейцы играют неплохо, однако сейчас у них явно не лучший период. Сначала проиграли «Факелу» в Кубке, потом упустили победу в дерби со «Спартаком». Есть проблемы как в защите, так и в нападении. «Рубин» же в последнем матче одержал скромную, но уверенную победу над «Ахматом», а это не самый простой соперник для игры на выезде. Думаю, это придаст казанцам уверенности в своих силах, поэтому у них есть неплохие шансы как минимум не проиграть — все-таки ЦСКА в последних десяти выездных матчах выиграл всего три раза», — приводит слова Тихонова Тихонов Metaratings.ru.

Матч «Рубин» — ЦСКА состоится в субботу, 21 октября, в Казани. Начало встречи — 14.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/tixonov-vidit-neploxie-sansy-u-rubina-ne-proigrat-cska/
Андрей Тихонов
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Читайте также
В «Баварии» заявили, что поддержавший Палестину Мазрауи останется в клубе
Российский тренер может продолжить карьеру в НХЛ. Илья Воробьев в «Ванкувере» — это прорыв
Politico: давнее оскорбление определило антиукраинскую позицию премьера Фицо
Захарова высмеяла предложение Литвы запретить импорт гвоздей в РФ
Тело альпинистки Оленевой уже не смогут найти в Непале из-за толщи льда
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: «Локомотив» — «Динамо», «Зенит» — «Крылья Советов» и другие матчи
«Карпин в международную паузу «Ростову» бы не помешал, но сборная — в приоритете». Арутюнянц — о тренере, легионерах и планах
«Рубин» — ЦСКА: прямая трансляция матча РПЛ
«Рубин» — ЦСКА: Чалов и Заболотный выйдут с первых минут
«Оренбург» — «Факел»: Альшин вывел воронежцев вперед
Наумов объяснил, почему верит в победу «Локомотива» над «Динамо»
«Урал» — «Сочи»: время начала и трансляция матча РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глеб об идее включения белорусских клубов в чемпионат России: «Интересное предложение, но возникает много вопросов»

Наумов объяснил, почему верит в победу «Локомотива» над «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости