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Сегодня, 12:28

Наумов объяснил, почему верит в победу «Локомотива» над «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов ожиданиями от предстоящей встречи команды с «Динамо».

«Я с оптимизмом жду матча «Локомотива» с «Динамо» и верю, что железнодорожники должны выиграть. Думаю, в этой встрече будут голы, и «Локомотив» победит со счетом 2:1. У «Динамо» последнее время не все складно получается. По-моему, Личка немного потерял уверенность в определении основного состава. Он тасует игроков, переделывает схемы. Из-за этого футболисты не уверены в своих силах. Фомин выглядит хуже, чем может. Он слабо проявил себя в сборной. Судя по всему, ему мешает травма. А с другой стороны, «Локомотив» сейчас на позитиве. Много игроков было вызвано в сборную, и это должно придать им импульс. Пиняеву пора наконец играть сильнее. Он может действовать гораздо лучше. А Глушенков набрал хорошую форму», — приводит слова Наумова Vprognoze.ru.

Матч «Локомотив» — «Динамо» пройдет 21 октября. Начало — в 16.30 по мск.

После 11 туров «Локомотив» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Динамо» — шестой (17 очков).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11235053-naumov-obyasnil-pochemu-verit-v-pobedu-lokomotiva-nad-dinamo-v-moskovskom-derbi.html
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Федор Чалов

ЦСКА

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 5
П
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Роман Ежов

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 4
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 4
Иван Обляков

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Пари Нижний Новгород

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