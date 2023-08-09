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Сегодня, 16:35

Тихонов положительно оценил трансферную кампанию «Спартака»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов в комментарии для «СЭ» оценил летнюю трансферную кампанию красно-белых.

«Бонгонда уже проявил себя, Медина забил гол в прошлом матче чемпионата, Рябчуку еще нужно время на адаптацию, но видно, что у футболиста хорошая левая нога. Он быстрый игрок. Трансферная кампания у «Спартака» хорошая», — сказал Тихонов «СЭ».

Этим летом «Спартак» подписал защитника Олега Рябчука («Олимпиакос», Греция), полузащитника Хесуса Медину (ЦСКА) и нападающего Тео Бонгонду («Кадис», Испания).

После 3 туров РПЛ «Спартак» с 9 очками лидирует в турнирной таблице. Также красно-белые возглавляют таблицу группы D пути РПЛ FONBET Кубка России с 6 очками в 2 играх.

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«Ахмат» подписал полузащитника «Лиона» Камило
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
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Оренбург – Краснодар
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Ростов – Рубин
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13.08 15:00
Динамо – Балтика
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П
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Крылья Советов

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