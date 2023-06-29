Кобелев заявил, что кандидатуры лучше Паршивлюка сейчас нет

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев назвал главные причины продления контракта динамовцев с 34-летним защитником Сергеем Паршивлюком.

«Если его продлили, значит, он нужен главному тренеру. Все идет с его подачи. Мне кажется, лучшей кандидатуры на рынке нет. Паршивлюк — опытный игрок, за спиной большое количество матчей на разном уровне. Можно ли его уже назвать динамовцем? Самое главное — быть в душе бойцом. Футболист должен выкладываться на 100 процентов в любом клубе. «Спартак» или «Динамо» — без разницы, тем более футбол сегодня — это коммерция и бизнес», — приводит слова Кобелева Legalbet.

34-летний футболист перешел в «Динамо» в 2019 году. В сезоне-2022/23 он сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.