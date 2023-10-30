Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:41

Тарпищев: «Претензии к Абаскалю есть всегда и их много»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации тенниса России (ФТР) и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев в комментарии «СЭ» оценил игру красно-белых в последних турах РПЛ.

«Не думаю, что дальнейшая судьба Абаскаля в «Спартаке» зависит от исхода предстоящего дерби с «Локомотивом». Это все же контрактные обязательства, договоренности внутри клуба, о которых мы, к сожалению, не знаем. Сейчас смены тренера не будет. У меня вопросы по игре «Спартака», не все выкладываются на 100 процентов. Взять тот же матч с «Факелом» — не все дорабатывают. Надо избегать внутренних конфликтов, а такое ощущение, что там не все в порядке», — сказал Тарпищев «СЭ».

Шамиль Тарпищев также высказался о претензиях к Гильермо Абаскалю.

«Претензии к Абаскалю есть всегда и их много. Но о них говорить очень сложно, потому что внутри нет монолита. Я, может, по-теннисному мыслю, но роль Джикии в команде очень большая. Его сидение на скамейке не приносит пользу команде в плане морально-волевых, психологических моментов. Это тоже немаловажно, потому что класс игры сейчас у всех команд, кроме «Зенита», нивелировался, ненамного отличается друг от друга. Сейчас спартаковский дух имеет наибольшее значение», — добавил Тарпищев.

После 13-ти туров РПЛ «Спартак» с 20 очками идет на седьмом месте. В следующем туре красно-белые сыграют против «Локомотива».

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Шамиль Тарпищев
2
4
Читайте также
КДК РФС накажет «Спартак» за поведение Абаскаля
В Египте рассказали о желании провести матч со сборной России
МИД Израиля официально подтвердил гибель похищенной ХАМАС гражданки ФРГ Шани Лук
На Украине сообщили о начале «смарт-мобилизации»
Бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» переходят в спецназ «Ахмат»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Зенит» — «Ахмат» и другие матчи
Ринат Билялетдинов: «Нет уверенности в очередном чемпионстве «Зенита»
Ринат Билялетдинов — о Дзюбе: «Когда он на поле, «Локо» не хватает вариативности»
Корнеев назвал феноменальной работу Федотова в ЦСКА
Что делать с Абаскалем? Мнение Рината Билялетдинова
Что делать с Абаскалем и почему нет уверенности в очередном чемпионстве «Зенита». Интервью Рината Билялетдинова
Маклаков считает, что Абаскалю нужно уходить из «Спартака»: «В коллективе нездоровая обстановка»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Балахнин считает, что «Краснодар» находится в психологической яме

Стипиди удивлен, что Семак похвалил судей
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости