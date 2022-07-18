Защитник «Сочи» Макарчук заявил, что не жалеет о несостоявшемся переходе в «Спартак»

Защитник «Сочи» Артем Макарчук заявил, что не жалеет о несостоявшемся переходе в «Спартак». В 2021 году московский клуб был заинтересован в подписании бывшего игрока «Балтики».

«Нет. Ничего страшного. Зачем сейчас говорить о «Спартаке», если это было давно?» — цитирует Sport24 Макарчука.

В феврале Макарчук перешел в «Сочи» из «Балтики». В матче 1-го тура РПЛ против «Торпедо» (3:1) защитник отдал голевую передачу за сочинский клуб.