Тарханов оценил тренерскую дуэль Семака и Абаскаля в матче «Спартак» — «Зенит»

Бывший главный тренер ЦСКА, «Крыльев Советов» и «Урала» Александр Тарханов высказал мнение о противостоянии наставников Сергея Семака и Гильермо Абаскаля во встрече «Зенит» и «Спартака» (3:1).

«В футболе побеждают и проигрывают команды. А тренеры только готовят их к матчам. Не думаю, что Семак изобрел что-то новое. Он ищет, как бы заменить Малкома на его позиции. В обороне Сергей поставил Алипа, который играет более надежно. Абаскаль тоже пытался создать на поле рабочую схему, подготовил замены. Но у него не получилось. У Семака получилось реализовать свои идеи, а у Абаскаля — нет», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

«Зенит» набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 9 баллами находится на шестой строчке.

В 6-м туре РПЛ сине-бело-голубые примут «Урал» 26 августа, а красно-белые в этот же день сыграют дома с «Ахматом».