"Тамбов" проведет сборы в Белоруссии и Турции

Дебютант РПЛ "Тамбов" на своем официальном сайте сообщил, что проведет два летних подготовительных сбора. Первый пройдет в Белоруссии и продлится с 8-го по 20-е июня. На этом сборе запланированы три контрольных матча.

Второй пройдет в Турции с 23-го по 5-е июля. Команда также проведет ряд игр в рамках межезонного товарищеского турнира.

Напомним, "Тамбов" занял 1-е место в Олимп-ФНЛ-2018/19 и напрямую вышел в премьер-лигу.

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