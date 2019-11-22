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«Тамбов» — «Локомотив»: Ойеволе забил в свои ворота

20:07
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Защитник «Тамбова» Адессойе Ойеволе отметился автоголом на 33-й минуте матча 17-го тура чемпионата России против «Локомотива». Встреча проходит в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».

Ранее в этой игре счет открыл полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Тамбов» — «Локомотив».

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Тамбов — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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