«Тамбов» — «Локомотив»: Ойеволе забил в свои ворота
20:07
Защитник «Тамбова» Адессойе Ойеволе отметился автоголом на 33-й минуте матча 17-го тура чемпионата России против «Локомотива». Встреча проходит в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».
Ранее в этой игре счет открыл полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Тамбов» — «Локомотив».
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