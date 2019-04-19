Связка Кокорин – Мамаев. Теперь в суде

В Пресненском суде Москвы объявлен очередной перерыв в слушаниях по существу дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Перед выводом из зала конвой связал футболистов между собой. Ту же процедуру проделали еще с двумя подсудимыми, братом форварда "Зенита" Кириллом Кокориным и другом полузащитника "Краснодара", детским тренером Александром Протасовицким, передает из суда корреспондент "СЭ" Александр Рогулев.

Кокорины, Мамаев и Протасовицкий обвиняются по статьям УК РФ "побои" и "хулиганство". Утром 8 октября 2018 года они стали участниками двух драк в центре Москвы, в первой у ночного клуба пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, во второй – в кафе чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Сегодня было опубликовано полное видео конфликта компании Кокорина и Мамаева с Паком в кафе.

Суд Кокорина и Мамаева: live!