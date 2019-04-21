"Свободу Кокоше и Мамаше". Баннер болельщиков "Зенита" на матче с "Краснодаром"

Болельщики "Зенита" во время матча 24-го тура чемпионата России против "Краснодара" (3:2) поддержали Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые сейчас находятся в СИЗО. Фанаты вывесили баннер на гостевом секторе, момент попал в эфир трансляции игры.

"Свободу Кокоше и Мамаше", - было написано на баннере.

Ранее Павел Мамаев сообщил, что не будет смотреть матч "Краснодар" - "Зенит" из-за того, что в СИЗО футбол не показывают. Футболисты попали под арест из-за двух драк в Москве, которые произошли 8 октября 2018 года, после матча первого круга между этими командами.