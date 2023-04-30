Свинов уверен в том, что «Факел» останется в РПЛ

Голкипер «Факела» Илья Свинов высказался о шансах воронежского клуба остаться в РПЛ по итогам этого сезона.

«Конечно, у меня есть уверенность, что «Факел» останется в РПЛ. Вы же видите, какие мы заряженные выходим на поле. Если бы ее не было, я бы поднял руки и сказал: «У меня нет уверенности, извините, я не буду играть», — приводит Sport24 слова Свинова.

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко за 25 туров.