Полузащитник «Торпедо» Султонов рассказал о целях команды в РПЛ
Полузащитник «Торпедо» Мухаммад Султонов в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ.
«Хотелось бы хорошо подготовиться и играть достойно. Мы не хотим и не будем мальчиками для битья. Будем показывать все, что умеем. Для нас каждый соперник принципиальный. Будем настраиваться на каждый матч как на последний», — сказал Султонов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.
В сезоне-2021/22 московское «Торпедо» заняло первую строчку в таблице ФНЛ, набрав 75 очков в 38 турах. Клуб напрямую вышел в Тинькофф РПЛ.
Дмитрий Барулев
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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