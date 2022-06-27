Полузащитник «Торпедо» Султонов рассказал о целях команды в РПЛ

Полузащитник «Торпедо» Мухаммад Султонов в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ.

«Хотелось бы хорошо подготовиться и играть достойно. Мы не хотим и не будем мальчиками для битья. Будем показывать все, что умеем. Для нас каждый соперник принципиальный. Будем настраиваться на каждый матч как на последний», — сказал Султонов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

В сезоне-2021/22 московское «Торпедо» заняло первую строчку в таблице ФНЛ, набрав 75 очков в 38 турах. Клуб напрямую вышел в Тинькофф РПЛ.

Дмитрий Барулев