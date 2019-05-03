На 23-й минуте матча 27-го тура чемпионата России "Рубин" – "Оренбург" арбитр Владимир Москалев ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля. В том эпизоде Данил Степанов, не пытаясь сыграть в мяч и смотря совсем в другую сторону, руками задержал в своей штрафной площади игрока гостей Сергея Терехова.

Судья находился рядом, но смотрел совсем в другую сторону – туда, где в столкновении друг с другом упали два футболиста "Рубина". На это падение рефери и отреагировал, оставив фол Степанова без внимания. (Александр Бобров)