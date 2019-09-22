Судья всероссийской категории Игорь Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер» оценил работу арбитра Владислава Безбородова в первом тайме матча 10-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Краснодаром».

— Правильно назначен пенальти. ВАР помог в этом случае. Почему Безбородов не увидел сам — это другой вопрос.

Что делает игрок «Краснодара»? Выставляет локоть и увеличивает площадь тела — это одиннадцатиметровый удар. Что и было определено после ВАР.

Почему не показана красная Ахметову? Он пытается всячески избежать контакта. Сгибает ногу, чтобы меньше нанести травму. Будь нога прямая, больше агрессии, то вмешался бы ВАР. И Владислав не начинал игру, пока не получил команду, что желтая правильная.

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