В матче 10-го тура чемпионата России «Зенит» сыграет с «Рубином». В игре может принять участие полузащитник Алексей Сутормин, который этим летом перешел из «Оренбурга» в «Рубин», а через несколько дней оказался в команде из Санкт-Петербурга.

— Серьезная подготовка к важному матчу против бывшей команды. Спасибо за все, но парой секретов с «Зенитом» все же поделился, — написал Сутормин в социальной сети.

— Вряд ли за те прекрасные десять дней тебе удалось узнать много секретов, — ответил аккаунт казанцев.

— Столовую знаю — знаю все, — парировал игрок

Матч пройдет 21 сентября на стадионе «Газпром Арена». Начало — 19.00 (мск).

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр