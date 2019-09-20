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«Столовую знаю — знаю все». Переписка Сутормина и «Рубина»

15:42
Переписка Алексея Сутормина и «Рубина».
Переписка Алексея Сутормина и «Рубина».
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В матче 10-го тура чемпионата России «Зенит» сыграет с «Рубином». В игре может принять участие полузащитник Алексей Сутормин, который этим летом перешел из «Оренбурга» в «Рубин», а через несколько дней оказался в команде из Санкт-Петербурга.

— Серьезная подготовка к важному матчу против бывшей команды. Спасибо за все, но парой секретов с «Зенитом» все же поделился, — написал Сутормин в социальной сети.

— Вряд ли за те прекрасные десять дней тебе удалось узнать много секретов, — ответил аккаунт казанцев.

— Столовую знаю — знаю все, — парировал игрок

Матч пройдет 21 сентября на стадионе «Газпром Арена». Начало — 19.00 (мск).

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