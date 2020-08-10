Как стало известно «СЭ», арбитры матча 1-го тура Тинькофф-Чемпионата России «Спартак» — «Сочи» (2:2) Василий Казарцев и Алексей Еськов пройдут проверку во вторник или в среду.

Детектор лжи активно используется в последние годы в отношении российских судей. По данным «СЭ», ранее для тестов по разным причинам вызывались Артем Чистяков, Роман Галимов, Сергей Лапочкин, а также некоторые инспекторы и сотрудники департамента судейства и инспектирования РФС (сейчас — департамент судейства).

Главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота красно-белых. На 88-й минуте он грубо ошибся в пользу гостей. Судья усмотрел нарушение правил со стороны Самюэля Жиго в единоборстве с Анатолием Немченко. Подробнее об этом эпизоде — здесь.

Казарцев покинул стадион поздно ночью после игры и не стал разговаривать с журналистами.