Сперцян: «Краснодар» не должен витать в облаках, у нас много соперников в борьбе за титул»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян после победы в матче 12-го тура РПЛ над «Спартаком» (3:0) высказался о борьбе за титул.

— Нужно быть скромнее, не витать в облаках, — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт». — Не хочется загадывать. Конечно, нам приятна такая серия. Она за счет труда, коллектива.

— Кого видите соперником в борьбе за титул?

— Достаточно много команд.

— Разве не одна? «Зенит».

— А «Локомотив»? Почему нет?

«Краснодар» с 30 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче команда 23 октября сыграет в FONBET Кубке России против «Пари НН».