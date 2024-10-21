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Сегодня, 04:49

Сперцян: «Краснодар» не должен витать в облаках, у нас много соперников в борьбе за титул»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян после победы в матче 12-го тура РПЛ над «Спартаком» (3:0) высказался о борьбе за титул.

— Нужно быть скромнее, не витать в облаках, — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт». — Не хочется загадывать. Конечно, нам приятна такая серия. Она за счет труда, коллектива.

— Кого видите соперником в борьбе за титул?

— Достаточно много команд.

— Разве не одна? «Зенит».

— А «Локомотив»? Почему нет?

«Краснодар» с 30 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче команда 23 октября сыграет в FONBET Кубке России против «Пари НН».

Источник: РБ Спорт
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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18.10 18:00
Акрон – Зенит
 0 : 5
18.10 20:15
Ахмат – Факел
 2 : 3
19.10 14:00
Пари НН – Ростов
 1 : 1
19.10 16:30
Спартак – Краснодар
 0 : 3
19.10 16:30
Химки – Локомотив
 2 : 0
19.10 19:00
Динамо Мх – ЦСКА
 0 : 1
20.10 16:30
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 2
20.10 19:00
Рубин – Динамо
 0 : 4
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

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 10 1 3
Даниил Фомин

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 9 1 2
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