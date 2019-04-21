15:52 | Футбол — РПЛ

"Спасибо всему медицинскому штабу ЦСКА". Васин - о возвращении на поле

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Защитник ЦСКА Виктор Васин поблагодарил медицинский штаб армейцев за помощь в восстановлении после травмы крестообразных колена. 30-летний футболист вышел на замену в матче 24-го тура премьер-лиги против "Локомотива" (1:1), появившись на поле впервые за 423 дня.

- Спасибо всему медицинскому штабу ЦСКА, - приводит слова Васина официальный сайт красно-синих. - Моим близким: им потребовалось много сил, чтобы терпеть меня в этот непростой период. И, конечно, армейским болельщикам. С "Локомотивом" играли как будто дома, думаю, большинство пришедших на стадион переживали именно за нас. 

Мы недовольны качеством игры во втором тайме. Нужно прибавлять. Самому мне было все равно, в каком матче выходить после длительного перерыва – с кем-то из верхушки таблицы или с аутсайдером. Дальнейшие цели команды? В каждой игре брать по три очка. На самом верху таблицы очень серьезная борьба за медали, будем стараться побеждать!

ЦСКА занимает 4-е место в премьер-лиге, имея в активе 41 очко.

Локомотив - ЦСКА

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https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-vasin-forma-eshche-ne-optimalnaya-no-na-45-minut-menya-khvatilo/

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
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