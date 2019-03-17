"Спартак" - "Зенит": Радимов напомнил Глушакову о споре. Фото

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов напомнил полузащитнику "Спартака" Денису Глушакову о споре. В сториз своего Инстаграма он опубликовал фото ведра с раками.

Ранее футболист и тренер заключили пари на исход матчей "Зенита" и "Спартака" в нынешнем сезоне. Первая игра в Санкт-Петербурге завершилась вничью - 0:0.

- Заключили с Денисом Глушаковым новое пари. "Спартак" - "Зенит" и "Зенит" - "Спартак" по системе еврокубков! Проигрываю я - с меня 10 кг корюшки, приготовленной моей бабулей в лучших традициях Ленинграда... Проигрывает он - с него ведро отборных раков, приготовленных в лучших традициях Ростова! - написал ранее Радимов в Твиттере.

Матч "Спартак" - "Зенит" состоится 17 марта и начнется в 19.00 по московскому времени.

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