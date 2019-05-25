15:33 | Футбол — РПЛ

"Спартак" вылетел в Оренбург

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"Спартак" отправился в Оренбург, где в воскресенье, 26 мая, пройдет матч 30-го тура премьер-лиги против "Оренбурга".

Основная команда отправилась в Оренбург, где завтра сыграет с одноименным клубом в заключительном матче сезона! - сообщается в Твиттере красно-белых.

"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 49 очков. "Оренбург" с 40 баллами располагается на 8-й строчке.

Оренбург - Спартак

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