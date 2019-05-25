"Спартак" вылетел в Оренбург

"Спартак" отправился в Оренбург, где в воскресенье, 26 мая, пройдет матч 30-го тура премьер-лиги против "Оренбурга".

- Основная команда отправилась в Оренбург, где завтра сыграет с одноименным клубом в заключительном матче сезона! - сообщается в Твиттере красно-белых.

🔴⚪ Основная команда отправилась в Оренбург, где завтра сыграет с одноименным клубом в заключительном матче сезона!#ОренбургСпартак pic.twitter.com/kqvXPW0Axg — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 25 мая 2019 г.

"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 49 очков. "Оренбург" с 40 баллами располагается на 8-й строчке.

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