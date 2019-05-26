"Спартак" сыграет с "Оренбургом" в красной форме

Футболисты "Спартака" сыграют в матче 30-го тура чемпионата России с "Оренбургом" в красной форме, информирует пресс-служба клуба.
Матч пройдет 26 мая на стадионе "Газовик". Начало – в 14:00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры "Оренбург" – "Спартак".
Перед заключительным туром премьер-лиги "Оренбург" занимает 8-е место в турнирной таблице (40 очков), "Спартак" располагается на 4-й строчке (49).
Завершаем сезон в красном!#ОренбургСпартак #Спартак pic.twitter.com/5HOd35nuse— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 26 мая 2019 г.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр
Опрос
Кто финиширует в чемпионате России-2018/19 выше - "Спартак" или ЦСКА?
Загрузка...