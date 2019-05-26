11:57 | Футбол — РПЛ

"Спартак" сыграет с "Оренбургом" в красной форме

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Футболисты "Спартака" сыграют в матче 30-го тура чемпионата России с "Оренбургом" в красной форме, информирует пресс-служба клуба.

Матч пройдет 26 мая на стадионе "Газовик". Начало – в 14:00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры "Оренбург" – "Спартак".

Перед заключительным туром премьер-лиги "Оренбург" занимает 8-е место в турнирной таблице (40 очков), "Спартак" располагается на 4-й строчке (49).

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 30-й тур. Финиш чемпионата
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