Официальный сайт "Спартака" рассказал о подготовке команды к матчу 27-го тура чемпионата России против "Урала".

- "Спартак" продолжает подготовку к гостевого матчу премьер-лиги против "Урала", - говорится в сообщении. - Сегодня красно-белые провели интенсивное занятие на одном из тренировочных полей около "Открытие Арены". Завтра днем команда отправится в Екатеринбург. Встреча "Урал" – "Спартак" состоится 4 мая, начало – в 14.00 по московскому времени.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.