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«Спартак» пропускает десятый матч подряд

18:09

«Спартак» пропустил гол в матче 10-го тура РПЛ против «Уфы». Мяч в свои ворота срезал Николай Рассказов. Красно-белые пропускают десятую игру подряд. Последний раз им удалось не пропустить 3 августа во встрече с «Динамо» (0:0).

После этого они провели четыре игры в Лиге Европы и в эти минуты проводят шестую в премьер-лиге.

Пять встреч красно-белые выиграли, еще четыре проиграли, включая три последних подряд.

Трансляция матча «Уфа» — «Спартак»

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи




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