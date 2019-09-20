«Спартак» пропускает десятый матч подряд
18:09
«Спартак» пропустил гол в матче 10-го тура РПЛ против «Уфы». Мяч в свои ворота срезал Николай Рассказов. Красно-белые пропускают десятую игру подряд. Последний раз им удалось не пропустить 3 августа во встрече с «Динамо» (0:0).
После этого они провели четыре игры в Лиге Европы и в эти минуты проводят шестую в премьер-лиге.
Пять встреч красно-белые выиграли, еще четыре проиграли, включая три последних подряд.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи