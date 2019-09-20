«Спартак» пропускает десятый матч подряд

«Спартак» пропустил гол в матче 10-го тура РПЛ против «Уфы». Мяч в свои ворота срезал Николай Рассказов. Красно-белые пропускают десятую игру подряд. Последний раз им удалось не пропустить 3 августа во встрече с «Динамо» (0:0).

После этого они провели четыре игры в Лиге Европы и в эти минуты проводят шестую в премьер-лиге.

Пять встреч красно-белые выиграли, еще четыре проиграли, включая три последних подряд.

Трансляция матча «Уфа» — «Спартак»