Тренер по физподоготовке Морганс продолжит работу с ЦСКА
Тренер по физподоготовке Райланд Морганс заявил, что не планирует покидать ЦСКА.
«Как я говорил ранее, для меня является большой честью работать в ЦСКА. Я уверен, что в следующие несколько лет на удастся выстроить работу таким образом, что клуб станет одним из лучших мест в Европе, где талантливые футболисты получат возможность развиваться в соответствии с лучшими мировыми стандартами», — цитирует тренера пресс-служба клуба.
Ранее директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо объявил, что клуб продлил контракты с медицинским штабом.
ЦСКА по итогам сезона РПЛ-2021/22 занял пятое место, набрав 50 очков в 30 матчах.
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|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
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|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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