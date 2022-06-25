Тренер по физподоготовке Морганс продолжит работу с ЦСКА

Тренер по физподоготовке Райланд Морганс заявил, что не планирует покидать ЦСКА.

«Как я говорил ранее, для меня является большой честью работать в ЦСКА. Я уверен, что в следующие несколько лет на удастся выстроить работу таким образом, что клуб станет одним из лучших мест в Европе, где талантливые футболисты получат возможность развиваться в соответствии с лучшими мировыми стандартами», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

Ранее директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо объявил, что клуб продлил контракты с медицинским штабом.

ЦСКА по итогам сезона РПЛ-2021/22 занял пятое место, набрав 50 очков в 30 матчах.