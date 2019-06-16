"Спартак" поздравил Фернанду с рождением дочери

В семье полузащитника "Спартака" Фернанду родилась дочь, сообщает официальный сайт красно-белых. Девочку назвали Айла. У бразильца также есть сын Энзо.

- Поздравляем семью нашего хавбека с пополнением! - говорится в сообщении.

🎉🎉🎉У Фернандо родилась дочка!



👧 Девочку назвали Айла. У Фернандо также есть сын — Энзо.



Поздравляем семью нашего хавбека с пополнением!#Спартак #Фернандо pic.twitter.com/6UlVCYPdf3 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 16 июня 2019 г.

Фернанду выступает за "Спартак" с 2016 года. В составе красно-белых он выигрывал чемпионат России-2016/17, а также Суперкубок-2017.

В минувшем сезоне Фернанду провел 27 матчей за "Спартак", забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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