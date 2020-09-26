«Спартак» победил «Тамбов», Айртон сделал дубль

«Спартак» обыграл «Тамбов» в матче 9-го тура Тинькофф-РПЛ — 2:0. Оба мяча забил бразилец Айртон. Для защитника эти мячи стали первыми в чемпионате России. 16 сентября Айртон забил первый гол в составе москвичей — в Бетсити Кубке России против «Родины» (5:1).

«Спартак» единолично возглавил турнирную таблицу, обогнав «Зенит» на 3 очка. Петербуржцы провели на один матч меньше — сегодня он принимают «Уфу».

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

9-й тур

«Тамбов» — «Спартак» (Москва) — 0:2 (0:0)

Голы: Айртон, 75 (0:1). Айртон, 84 (0:2).

«Тамбов»: Чагров, Килин, Грицаенко, Каплиенко, Таказов (Чичерин, 86), Шляков, Чуперка, Тетрашвили, Балашов (Карасев, 46), Панченко (Костюков, 81), Обухов (Онугха, 81).

«Спартак»: Максименко, Кутепов (Гапонов, 52), Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Крал, Умяров (Ещенко, 46), Бакаев (Соболев, 74), Кокорин (Понсе, 52), Ларссон (Урунов, 85).

Предупреждения: Кутепов, 10. Балашов, 40. Понсе, 56. Чуперка, 57. Чагров, 82. Зобнин, 87. Каплиенко, 90.

Судьи: Панин (Дмитров). Милюченко (Санкт-Петербург), Лунев (Новосибирск).

ВАР: Любимов (Санкт-Петербург). Усачев (Ростов-на-Дону).

26 сентября. Саранск. Стадион «Мордовия Арена».

«Тамбов» — «Спартак»: все голы матча