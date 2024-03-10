Заболотный не заметил разницы после начала озвучивания арбитрами решений на стадионах

Вратарь «Сочи» Николай Заболотный рассказал, что думает об озвучивании арбитрами своих решений после вмешательства ВАР.

«Сильной разницы нет. Они и так объясняли свои решения. Это больше сделано для болельщиков», — сказал Заболотный.

В матче «Сочи» против «Локомотива» (2:2) арбитр Сергей Чебан впервые в истории РПЛ озвучил на весь стадион решение после вмешательства ВАР — форвард сочинцев Серхио Кордова получил красную карточку.

(Сергей Жуков)