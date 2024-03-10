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10 марта, 19:41

Заболотный не заметил разницы после начала озвучивания арбитрами решений на стадионах

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вратарь «Сочи» Николай Заболотный рассказал, что думает об озвучивании арбитрами своих решений после вмешательства ВАР.

«Сильной разницы нет. Они и так объясняли свои решения. Это больше сделано для болельщиков», — сказал Заболотный.

В матче «Сочи» против «Локомотива» (2:2) арбитр Сергей Чебан впервые в истории РПЛ озвучил на весь стадион решение после вмешательства ВАР — форвард сочинцев Серхио Кордова получил красную карточку.

(Сергей Жуков)

Николай Заболотный
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
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2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
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 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
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 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
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15
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