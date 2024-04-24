25 апреля «Спартак» в гостях сыграет против ЦСКА в перенесенном матче 21-го тура РПЛ. Дерби пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Встреча начнется в 20.30 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция игры «Спартак» — ЦСКА пройдет в прямом эфире на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 19.30 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных моментов поединка «Спартак» — ЦСКА. В матч-центре будут доступны ключевые события московского дерби.

Красно-белые находятся на четвертой позиции в турнирной таблице РПЛ с 38 баллами. ЦСКА — шестой с 37 очками.

8 октября 2023 года «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА (2:2) в 11-го тура РПЛ сезона-2023/2024.

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