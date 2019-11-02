«Сочи» уступил «Тамбову» и опустился на последнее место

«Сочи» проиграл «Тамбову» в домашнем матче 15-го тура премьер-лиги (1:2). Голом в составе хозяев отметился нападающий Кристиан Нобоа, у гостей отличился хавбек Михаил Костюков и нападающий Георгий Мелкадзе.

«Сочи» опустился на последнее место в турнирной таблице — в активе команды 13 очков. «Тамбов» с 14 баллами располагается на 14-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

15-й тур

«Сочи» — «Тамбов» — 1:2 (1:1)

Голы: Костюков, 41 (0:1). Нобоа, 44 (1:1). Мелкадзе, 56 (1:2).

«Сочи»: Джанаев, Калугин, Миладинович, Мевля, Кудряшов, Цаллагов, Померко (Полоз, 46), Нобоа, Бурмистров (Бахтияров, 67), А.Заболотный, Мостовой.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Осипенко, Грицаенко, Ойеволе, Килин, Карасев, Тетрашвили, Мелкадзе (Кленкин, 74), Костюков (Хосонов, 90), Обухов (Мамтов, 86).

Предупреждения: Померко, 28. Миладинович, 33. Калугин, 64. Мелкадзе, 71. Килин, 90+1.

Судьи: Волошин (Смоленск). Аверьянов, Калугин (оба — Москва).

2 ноября. Сочи. Стадион «Фишт».

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр