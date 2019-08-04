20:17 | Футбол — РПЛ

"Сочи" - "Уфа": Джанаев в старте хозяев. Игбун и Козлов - выйдут с первых минут у гостей

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Стали известны стартовые составы "Сочи" и "Уфы" на матч 4-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет 4 августа на стадионе "Фишт", начало - в 21.30 (мск).

Стартовый состав "Сочи": Джанаев - Маргасов, Кудряшов, Новосельцев, Миладинович, Калугин - Песегов, Казаев, Цаллагов - Полоз, Мостовой.

Запасные: Фролов, Заболотный, Почивалин, Юрганов, Шакуро, Померко, Лагатор, Бахтияров, Обухов, Карапетян.

Стартовый состав "Уфы": Беленов - Сухов, Пуцко, Неделчару, Табидзе - Алиев, Фомин, Карп, Тилль - Козлов, Игбун.

Запасные: Шафинский, Чернов, Аликин, Кротов, Голубев, Емельянов, Ванек, Бизяк, Гиоргобиани.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча 4-го тура чемпионата России "Сочи" - "Уфа".

 

Сочи - Уфа

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https://premierliga.ru/match/match_13141.html

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