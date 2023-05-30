«Сочи» продлил контракт с Ангбаном на три года

«Сочи» объявил о продлении контракта с полузащитником Викторьеном Ангбаном.

Новое соглашение с 26-летним ивуарийцем действует до конца июня 2026 года.

Ангбан перешел в «Сочи» в июле 2021 года. В сезоне-2022/23 футболист принял участие в 7 матчах команды и не отличился результативными действиями.